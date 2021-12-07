مكتب البرهان يُدوِّن بلاغات ضد موفدة وكالة AFP الفرنسية

الخرطوم: السوداني

قام مكتب رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتدوين بلاغات بنيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات، تتعلّق بالمادة (٢٦ أ) المُرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحفي والمادة (٢٦ ب) المتعلقة بنشر معلومات تتعلّق بالأمن القومي وتحرُّكات القوات المسلحة، ضد منة زكي مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم.

وقال مكتب البرهان في بيان له: “جاءت البلاغات بسبب ما أوردته وكالة AFP الفرنسية، كذباً وتلفيقاً، على لسان البرهان بأنّ الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القِوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العَسكريين”.

وَشَدّدَ مكتب البرهان أنّ وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاً مُغايراً ومُناقضاً لما قاله السيد البرهان، وهو حديث مسجل صوتياً, وأضاف: “البرهان أكّد بوضوح لا يساوره الشك أنّ مشاركة العسكريين في الانتخابات المُقبلة غير مُمكنة بنص الوثيقة الدستورية”.

من جهة أخرى, فقد قام مكتب رئيس مجلس السيادة بالاتصال بمكتب وكالة AFP الفرنسية لنفي وتقديم اعتذار رسمي لما بدر منهم من عدم مصداقية وتلفيق للمعلومات, إلا أن الوكالة لم تقم بنفي هذا الحديث الكاذب ووعدت بسحب إجابة السؤال، بعد أن تناولته الوكالات والصحف والوسائط الإلكترونية، ولكنها لم تفعل.

وأكّد مكتب رئيس مجلس السيادة, المُضي في هذه القضية باعتبارها سابقة خطيرة تستدعي المُساءلة أمام القانون.