الشرطة تقبض على 13 متظاهراً وتكشف عن إحراق قسم شرطة الصافية

الخرطوم: آيات فضل

قالت لجنة تنسيق شؤون الأمن في ولاية الخرطوم, إنها قبضت على 13 متظاهراً في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري نُظمت أمس الاثنين، فيما تحدثت عن إصابة 34 شرطياً و7 مواطنين.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن 600 شخص اعتدوا على قوة تأمين القصر الجمهوري، مَا دعاها لتفريقهم بالغاز المُسيّل للدموع.

وأشارت إلى أنها قبضت 8 متهمين في مناطق أم درمان، إضافةً إلى 5 آخرين حاولوا الاعتداء على قسم شرطة الصافية.

وقال البيان إنّ حوالي ألفين قاموا عند الساعة الخامسة بالاعتداء على قسم الصافية وأحرقوا ركشة معروضات, كما نهبوا محتويات القسم وإتلاف الأثاثات وتهشيم الزجاج ونهب موترين, إضافةً إلى بندقية وإحراق أخرى، وأفاد البيان بهروب 4 مُنتظرين من الحراسة.