التعليم العالي: الاثنين المقبل اجتماع إجازة الأعداد المخططة للقبول بالجامعات للعام الدراسي 2021-2022م

الخرطوم: السوداني

أكد الأستاذ علي الشيخ السماني مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات, عن تحديد اجتماع لجنة القبول رقم (2) يوم الاثنين المقبل 13 ديسمبر الجاري مع مديري الجامعات السودانية بشقيها الحكومي والخاص، وذلك بغرض إجازة الأعداد المخططة للقبول بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2021-2022م، هذا وقد أكد السماني بأنه سيتم إعلان تاريخ وبداية إجراءات التقديم لبرنامج القبول للطلاب مُباشرةً عقب إجازة الأعداد المُخطّطة.