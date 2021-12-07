حمدوك يدعو وكلاء الوزارات المكلفين لتجويد الأداء التنفيذي بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة

الخرطوم: السوداني

دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك, وكلاء الوزارات المكلفين إلى أهمية بذل الجهود وتجويد الأداء التنفيذي بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة واستكمال موجهات العمل التي أقرها الاجتماع المغلق للوكلاء ومديري التخطيط بالوزارات والذي عُقد خلال الفترة من 14 – 19 أكتوبر 2021م.

وأوضح وكيل الإعلام بوزارة الثقافة والإعلام المكلف د. نصر الدين أحمد محمد خالد في تصريح صحفي أنّ الاجتماع وجّه بضرورة إحكام التنسيق بين الوزارات ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لاستكمال مُناقشة خُطط الوزارات والمشروعات المُضمّنة بموازنة العام 2022م، كما وجّه بإعداد تقارير الأداء نصف السنوي للفترة من يونيو حتى ديسمبر 2021م ورفعها إلى رئاسة الوزراء.

وقال وكيل الإعلام المكلف, إنّ الاجتماع وجّه بأهمية التداول حول عدد من القضايا الخاصة بإعداد الميزانيات وضرورة إجراء وزارة العدل دراسة عاجلة وتقديم التوصيات العملية والقانونية بخُصُوص إجازة ميزانية 2022م والتي تحتاج إجازتها لهيئة تشريعية، مبيناً أن الاجتماع وقف على المُشكلات والقضايا العاجلة التي أشار إليها السادة وكلاء الوزارات, ووجه بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمُعالجتها.

وأكّد د. نصر الدين أحمد محمد خالد, أنّ المجلس تعهّد بخوض هذه التكليفات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد, عازماً على رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين الأداء وضمان تقديم الخدمات للمُواطنين بالعاصمة والولايات في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.