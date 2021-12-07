معلومات خاصة بشأن مشروع العقوبات الفردية في السودان (التي قدمها السيناتور كريس كونز)
كتبت الصحفية رنا ابتر، من واشنطن، على حسابها في تويتر
* لم يتم تضمينه في النسخة النهائية من موازنة الدفاع بسبب اتفاق بين الحزبين لتجنب التصويت على التعديلات.
* بناء عليه طرح السيناتور العقوبات بشكل قانون منفصل عن موازنة الدفاع.
* مقابل هذا التحرك تحرك مماثل في مجلس النواب حيث تم طرح المشروع نفسه (سيتم مناقشته والتصويت عليه في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوم الخميس).
* هذه الخطوة (اخراجه من موازنة الدفاع) من شأنها تأخير اقراره واعطاء ادارة بايدن المزيد من الوقت بعد دعوة الخارجية عدم الزام العقوبات.
* السيناتور كونز اكد انه سيستمر في الدفع للتصويت على مشروع العقوبات الفردية منفصلاً.
* هذا التطور لا يلغي مناقشة العقوبات والتصويت عليها في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوم الخميس – لكنه يسلط الضوء على بطء المسار التشريعي للعقوبات، ويذكر بأن السرعة في فرض العقوبات تأتي عبر قرار تنفيذي يصدر من البيت الابيض.