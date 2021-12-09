أسعدني جداً خبر أن لجان المقاومة السودانية بصدد نشر إعلان سياسي جديد قد يكون هو المَخرج الوحيد من مزاجية المعادلات الصفرية، عليه، أقوم بتقديم بعض الأخطاء التاريخية علّنا نبعد عن مسار الطوق والأسورة وإعادة إنتاج الفشل.

ناصحاً بأن تقبُّل الآخر والاستفادة من التنوع بعيداً عن الإقصاء قد يكون مفتاح النجاح.

الحل في الحل!

مدخل اعتذر للطبيب والفيلسوف جوستاف لوبون بأني رغم إيماني العميق بنصيحته الذهبية بأن النصح والجدل والمنطق كما التعقل والوعي، يصعب التعامل معها في زمن الثورات، إلا أني أجد نفسي مُضطراً للكتابة.

فما تعيشه اليوم ليس ببعيد عن الماضي، ومن لم يتّعظ بماضيه فسيعيد نفس الأخطاء مُستقبلاً.

ولست هنا بصدد الدفاع عن العسكر وميولهم الانقلابية، وأرفض أي انقلاب وحتى إن لم يكن عسكرياً.

ففي السودان، نحن نحصي فقط الانقلابات العسكرية ونتناسى الانقلابات التي علّقت جزءاً من الدساتير أو اللوائح، كي تعزل جزءاً من المجتمع أو المكون السياسي، ظنّاً منها بأنها ستنتصر أو ستنفرد بالساحة السياسية وكم هي كثيرة تلك الانقلابات.

دائماً ما كنت أردد لأصدقائي المقربين بأن لو كان لي إمكانية للعودة بالتاريخ إلى الوراء فعلاً، لعدت إلى يوم الخامس عشر من نوفمبر في العام ١٩٦٥م.

في ذلك اليوم، بدأ أول تعليق للوائح وخرق للوثيقة الدستورية حينها؛ عندما استغلت مجموعة من الساسة موقفاً فردياً لطالب جامعي ضد حزب، محاولة ممارسة الإقصاء السياسي وكان ذلك الإقصاء بداية سنين عسل ستستمر بين العسكر والساسة، وهو ما سيُخرج العسكر من ثكناتهم ويأخذهم إلى أروقة الحكم والسلطة على امتداد تاريخ السودان.

في ذلك اليوم، تقدم محمد أحمد محجوب زعيم الجمعية التأسيسية ورئيس الوزراء حينها بطلب برفع المادة ٢٥ من اللائحة الداخلية لمناقشة أمر عاجل.

ولتكون معي في الصورة عزيزي القارئ؛ سأعود بك إلى مساء الاثنين التاسع من نوفمبر في نفس العام، حيث نظّمت جبهة الميثاق الإسلامي، ندوة في معهد المعلمين العالي بأم درمان. وكان موضوع النقاش البغاء، فنهض طالب أعلن أنه ماركسي، وشخصياً أراه مختلاً وغبياً وكأي ناشط حينها، والآن سيحاول قول كل ما هو ممكن وما هو مستحيل لسلب الأضواء.

وكان النشطاء لا يدرون بأن تلك اللحظات الضوئية قد تفقدنا كثيراً من السنين الضوئية سياسياً واجتماعياً.

تطرّق الشاب إلى حادثة الإفك، مما فجّر مشاعر غاضبة وسط الجمهور.

وتوالت التصريحات من كل الأحزاب مُطالبةً بمعاقبة الطالب، وما يُثير الاستغراب أن رابطة الطلبة الشيوعيين أصدرت بياناً، أوضحت فيه أن الطالب ليس عضواً في الحزب الشيوعي، وأضافت أن ذات الشخص يصدر صحيفة حائطية تُهاجم الحزب!

ولست هنا بصدد الدفاع عن أي شخص أو حزب؛ أعكس فقط جزءاً من التاريخ كما اطلعت عليه ووصلني.

لم يغب الهوس والهوس المُضاد يوماً عن ساحة السياسة السودانية.

فأصبح موضوع ذلك الطالب وحديثه الذي أراه شخصياً سخيفاً وغير متزنٍ أو مسؤول، مثار تشاكس سياسي بين اليمين واليسار.

في يوم الجمعة، قاد اليمين عدة مظاهرات، واتّجه المتظاهرون إلى منزل إسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة. فخطب فيهم مؤكداً أن الحكومة والجمعية التأسيسية ستضعان حداً لهذا الفساد، وإن لم تفعلا، فإنه سينزل معهم إلى الشارع لتطهير البلد.

دخول الأزهري بكل ثقله السياسي، غيّر كثيراً من ديناميكية الصراع وحمل الصراع إلى الجمعية التأسيسية، شخصياً أعتقد أن ما ردده الزعيم الأزهري؛ قرر ما ستتخذه الجمعية التأسيسية بالنسبة للقضية قبل طرح الأمر عليها.

وتغيّر الهتاف حينها إلى هتاف موحد “الحل في الحل”.

عندما عَلِمَ الإمام الهادي بالأمر سرعان ما انضم إلى المعركة واستدعى مجموعات من الأنصار إلى العاصمة.

يبدو أن الأحزاب السياسية قرّرت استغلال الحادث لتصفية حساباتها مع الحزب الشيوعي، وانتقل ذلك الصراع أيضاً سريعاً إلى الشارع، مما دعى بعض المواطنين إلى مهاجمة مقرات الحزب الشيوعي، وهذا ما وصفه عبد الخالق لاحقاً بمصطلح “عنف البادية”.

وازداد تصاعُد الموقف عندما قامت بعض جماهير الأحزاب بمُحاصرة البرلمان مُطالبةً بحل الحزب الشيوعي. وتراجع واختفى موضوع الطالب الصفيق.. أو الناشط عاشق الأضواء.

يتبع…