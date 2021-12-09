البروفسيور بلقيس بدري تحرز جائزة المرأة العربية المميزة بطعم الذهب

كتب: على يوسف تبيدي

البروفسيور بلقيس بدري مديرة المعهد الإقليمي للتنوع والسلام والحقوق بجامعة الأحفاد، أحرزت جائزة المرأة العربية المميزة للعام 2021م بطعم الذهب والياسمين التي تحمل دلالات ومعاني عظيمة تعكس التألق والنجاح والذكاء والإبداع الذي ظل ديدن البروفيسور في مشوارها الطويل في دنيا التكاليف العامة، ومرجعية الجائزة الثمينة التي تمنحها منظمة تكريم “takreem” ومقرها بلبنان، ارتبطت بتكريم النوابغ الحائزين على أجنحة التفوق في عالم المرأة والعلم والاستنارة في المجتمع العربي وشمال أفريقيا، بغية خلق آلية أصحاب العقول التي تعمل كبوابة في مجال التثقيف التربوي والعلمي والاقتصادي والحياتي والإنساني.

وقد ظلت البروفسيور بلقيس، التي نالت هذه الجائزة القيمة بجدارة، تنظم العديد من الورش والمؤتمرات والسمنارات العلمية المرتبطة بحركة الحياة بكل ألوانها من خلال همة عالية ومسؤولية جسيمة وعلم غزير وتفرد رائع.

لقد ارتسم مشهد سيريالي ولوحه مذهلة ورسالة بليغة من وراء هذه الجائزة الكبيرة.. كيف لا وهي سليلة العلم والتعليم من لدن جدها الشيخ الراحل المقيم بابكر بدري، فضلاً عن ذلك تمثل شخصيتها تواضع العلماء وبلاغة الفقهاء وبريق الحكماء.

التهنئة القلبية الحارة للبروفيسور، على هذا النصر المؤزر الذي صادف أهله الذي يشكل دفعة قوية لأصحاب الكفاءة والمقدرة للسير في طريق العمل الدؤوب والإبداع الرائع.