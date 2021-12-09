ختام ليالي العزاء باتحاد الفنانين شيخ صوفي يشعل الميديا بكلمة عن الكابلي

الخرطوم : كوكتيل

شغل الشيخ خالد إسماعيل يوسف وسائل التواصل من خلال تناوله لمآثر الفنان الراحل عبد الكريم الكابلي، في ختام ليالي العزاء، التي أقامها اتحاد الفنانين لفقيد الوطن والفن.

وتحدث خالد إسماعيل يوسف خلال كلمته التي أشعلت السوشال ميديا عن الكابلي الصوفي، الذي قدم أعمالاً دينية ذات دلالات عظيمة، منها (أحسن وضوك) وليلة المولد، وغيرها من الأعمال التي تنشد الفضيلة.

من جانبه شكر الدكتور عبد القادر سالم، رئيس اتحاد الفنانين، الشيخ خالد إسماعيل، على مشاركته في ليلة العزاء بقراءة القرآن الكريم، والحديث عن الكابلي، والدعاء الشامل له.

يذكر أن اتحاد الفنانين فتح أبوابه لثلاثة أيام لتلقي التعازي في فقيدي الاتحاد الأستاذين الكابلي والموسيقار صلاح خليل.