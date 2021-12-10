كانت ولا تزال بعض البقاع في سهل البطانة ملهمة وساحرة وتحفظ لها الأجيال دورها في تشكيل ماضي أهلنا الشكرية والذي بالطبع ولد منه الحاضر بالذات لأصحاب القدرة وملكات التعبير الذين أطلقوا العنان لأحاسيسهم النبيلة الصادقة فخلدوا مدناً بعينها كمنابع للجمال والوجدان، ظلت هذه المدن والفرقان والقرى تمد أخيلة الشعراء والمعنيين بالأدب عموماً بصور من حكاوي الكرم والشجاعة والأخلاق والانتماء للأرض والدفاع عنها بالمهج والأرواح، فلا غرو إذاً إن جاءت البطانة وأخذت موضعها الطبيعي في سنام مواطن الشعر الشعبي في السودان ولا غرو أيضاً إن أصبحت الصفيا وريرا من مضارب أهلنا الشكرية العريقة وصعدت لمقام الرمزية العالية في وجدان كل من له صلة بتلك البقعة الجميلة التي ما أن ذكرت إلا وتذكر قيم إنسانية جميلة ساهمت مع عطاء بقاع سودانية أخرى في تشكيل وجدان الإنسان السوداني وتوحيد مشاعره.

الصفيا في أعالي البطانة هجرها بعض أهلها إبان توطين النوبيين في البطانة في عام 1964م استجابة لدواعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد إنشاء مشروع حلفا الجديدة فتسارع بعض أهالي الصفيا للهجرة لداخل المشروع واستلام الحواشات، قيل ان أحد شعراء البطانة لم يرق له مشهد الصفيا بعد أن هجرها الناس ولم يتبق فيها غير كبار السن فجادت قريحته ببعض الأبيات التي تقول :

يا صفية الملوك أنا كان عقبتك أخير

الشاف الصقور كيفن يحاحي الطير

فضل فيك الأمين دورا ومحانكو نكير

طربك راح مع طنة دريس ود خير

يا صفية الملوك أخير نقفل بابك

رحل أولاد دريش واتفرقو بليلابك

وقتاً قريب كان نفتخر بشبابك

المشروع غدر صاب أم رويشد وصابك

مهما طال الزمان وامتدت نوائبه ودارات الأيام لن ننسى نحن سكان البطانة أصحاب الكلمة المعبرة والخيال الخصب في تجسيد اللوحات الآثرة من البطانة الجميلة من الشعراء والشاعرات والحكامات بالذات اللائي كان لهنَّ قصب الصبر في تنبيه القلوب والأفئدة لمنابع الجمال والكرم والشجاعة والمروءة وتخليد فرسان البطانة والتي كانت مطمعاً لكثير من القبائل في ذلك الزمان ولعل آخر هذا العقد النضيد الشاعرة والحكامة/ التاية بت الأمين ود خير التي فجعنا برحيلها في رسالة الأستاذ الباحث/ هاشم علي كرار وهي من ملامح الصفيا والبطانة ومن الذين أحبوا البطانة بعمق شديد حتى سارت الركبان بهذا العشق الصوفي والذي تجسد غناءً وحكاوي لا يغيب عن بال أهلنا في البطانة، الراحلة/ التاية هي ابنة دريس ود خير الذي ورد اسمه في أبيات الشعر أعلاه، ومن محاسن الصدف أنه دفن في القرية (16) إحدى قرى المهجرين، ولعل القدر أراد بذلك تأكيد العلاقة بين أهلنا الشكرية والمهجرين النوبيين.

رحم الله الشاعرة / التاية بت الأمين ود خير وأجزل لها العطاء بقدر حبها للبطانة والتحية للأستاذ/ هاشم علي كرار الباحث في أدب البطانة.