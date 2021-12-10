عندما نقيس العلاقات بجميل الأثر

العلاقات الاجتماعية هي جسر الصداقة، حيث لا ينكر أحدٌ أن يبقى دون صديق أو رفيق يشاركه أفراحه وأحزانه، يجلس معه ويتحدث إليه، ويرشده حين يخطئ، ويوجهه حين يضل الطريق، فالسعيد من يجد شخصاً صادقاً أميناً، في المقابل قد يكون رفيق الدرب نفسه غير مهتم بهذه الصداقة، وإن صادقك قد تكون صداقته من أجل مصلحة، ولا غضاضة في تبادل المصالح، ولكن يجب ألا تكون الصداقة هدفها المصلحة فقط، فإن كانت كذلك فسوف يكون عمرها قصيرا وأجلها قريبا، لأنها صداقة مؤقتة ولتحقيق مصلحة معينة، وسوف تنتهي بتحقيق الهدف. وهناك من يضحك في وجهك ويمدحك ويتقرب إليك ويجاملك ببسمة تحمل في طياتها المكر والخداع، وفي نفس الوقت يتكلم من ورائك بما لا ترضاه، فأين الخطأ من المواجهة الشخصية بدلاً من الكلام وراء الناس؟

رحم الله امرأ أهدى إليَ عيوبي، فلنكن صادقين فيما نقوله لأصدقائنا حتى نكون أصدقاء حقيقيين، ويثق كل واحد في الآخر، ولنكن كالوردة البيضاء في النقاء والجمال مع من نحبه لوجه الله دون مجاملة، لذلك لنولي كلمة الصداقة اهتماماً كبيراً لأنها كبيرة في معناها، فالصداقة كنزٌ ثمين ولا يعرف هذا الكنز إلا صانعوه، بل هي سراج وهَاج ينير الطريق أمام السائرين، حيث قال سقراط: الصديق الصدوق هو الذي يحقق بقلبه وعمله ما أظهره لسانه، أما بولتس فقال: أنت تملك أصدقاء إذاً أنت غني، وهناك أفلاطون الذي قال: صديقي هو شخصٌ ثاني، أما دوليل فقال: القدر يصنع الآباء والاختبار يصنع الأصدقاء، في المقابل قد لا تدوم الصداقة لأسبابٍ معينة، حيث قال فيها فولتير: الصداقة هي زواج الروح وهذا الزواج مُعَرَض للطلاق.

إذاً لنُظهِر تصرفات واضحة وصريحة أمام الجميع دون غش أو خداع، وخير الأصدقاء أقدمهم، فالناس معادن والرجال مواقف، فكم من أصدقاء وجدناهم في أوقات الأزمات، وقفوا معنا وساعدونا ووقفوا بجوارنا وسعدوا لسعادتنا وحزنوا لأحزاننا، ووجدنا فيهم نبل المشاعر ونقاء الضمير، غير أن هناك أقوالا مخالفة منها: اللهم أكفني شر أصدقائي أما أعدائي فإني كفيلٌ بهم، واحذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة، فإن انقلب الصديق فهو أعلم بالمضرة.

ولكن هناك من يبتسم في وجهك ويذكرك بالخير ويدافع عنك، ويفعل ما يستطيع لإرضائك، صفاته الوفاء والإخلاص والتسامح ومهما اختلف معك وباعدت الأيام بينكم تكون الصداقة أقوى، فالاختلاف لا يفسد للود قضية، ولكن الغامضين الذين لا نفهمهم، ويشاهدوننا عن بعد وربما يسعدون لأحزاننا ويحقدون على سعادتنا، لنبتعد عنهم ولنتعامل معهم بحذر، فإن اللهَ قد جعل تحت الورود أشواكاَ ، وهنا نجد صداقة الجاهل هما، وعموماً الأيام والمواقف تكشف الأصدقاء الحقيقيين، والذهب يظل ذهباً، قيمته موجودة مهما لوثه الغبار.

أخيراً، الصداقة هي الوجه الذي لا يصدأ، وهي كالمظلة كلما اشتد المطر كلما ازدادت الحاجة إليها، بل هي وردة عبيرها الأمل ورحيقها الوفاء ونسيمها الحب، فلنزرعها بالمحبة ونسقيها بماء المودة، فيا صديقي، إذا كنت تحبني بصدق فلا تتركني، لأن رحيلك ينزع الحياة من أحشاء روحي، و لنصاحب من لا ينسَى المعروف عنده، فالعلاقات لا تُقاس بطول العُشرة، إنما تُقاس بجميل الأثر وجميل الأخلاق، فكم من معرفة قصيرة المدى ولكن بجمالها وهدوئها أعمق وأنقى معرفة، فما أروع أن تتوقف الإنسانية عند هذه الأعمال من الصداقات العظيمة ولنقتدي بها، والأروع من ذلك أن نعلي مثل هذه القيم ونشجعها لتتجلى بأنبل صورها وبهائها، ونسعد بالألفة والمحبة والأدب الجميل.