“أغاني البنات” في خارطة الفن السوداني

الخرطوم: مروة التجاني

تشترك الشوارع الجانبية لمدينة الخرطوم مع أزقتها وأسواقها والمطاعم الشعبية في عامل واحد، فحيثما يحتشد جمع من الناس لممارسة الطقوس اليومية الجماعية، تكون أغاني البنات حاضرة، كموسيقى تضع اللمسات الأخيرة على مشهد الحياة اليومية في السودان.

وبالمقابل تغيب أغنيات البنات عن المحافل الرسمية، المهرجات الكبرى، وحيثما احتشدت الجماهير للتعبير عن قضية ذات طابع سياسي أو رسمي. ما جعل عددًا من النقاد يصفها بأغنيات الهامش عند كل حديث يتناول قضايا الموسيقى السودانية. فلماذا ارتبطت أغاني البنات بهوامش الغناء؟

عن غناء البنات

وكتب المحامي كمال الجزولي مقالًا تحت عنوان: “أغاني البنات والغناء الدكاكيني”، مستعرضًا تاريخ الغناء بقوله “لعدة عوامل اقتصادية وسياسية، ظل المزاج المستعرب المسلم، على الشريط النيلي السوداني من الوسط إلى الشمال، ينحو تاريخيًا، لاعتبار الصرامة والجفاف دليلًا على الجدية والحزم الخليقين بالرجال، واعتبار المرح والطلاقة خفة قمينة بالنساء والعبيد، ويتبدى ذلك في مناهج التربية العملية في البيت والمدرسة”.

وظل المجتمع متسامحًا مع أغاني البنات بسبب النظرة الدونية، فلا حضور لغناء البنات في المحافل والتمثيل الرسمي، وكتب الجزولي: “لم يقع استثناء النساء بالذات، من ضوابط هذا المزاج العابس ترفقًا بهن، وإنما كمحض شكل ملتو في التعبير عن دونيتهن، وتعزيز الاستعلاء الذكوري عليهن، لذلك وسع مجتمع المستعربين المسلمين من تسامحه مع أغاني البنات ومع رقصهن”.

أما اليوم، فيشهد غناء البنات انتشارًا بين طبقات واسعة من المجتمع، رجالًا ونساء، ما ينقله من خانة الهامش إلى خانة الموسيقى الأكثر انتشارًا، خاصة بين الطبقات دون المتوسطة.

خطوط متوازية

كثيرًا ما يشبه النقاد والموسيقيين غناء البنات بالأغنيات البسيطة التي كان يؤديها عبيد الحقول إبان أزمنة العبودية، لاحقًا تطورت هذه الأغنيات لتنتج موسيقى وأغاني الجاز والبلوز الأمريكية. وبحسب متابعين ظلت الأغنيات البسيطة في عدة بلدان من بينها السودان حبيسة بحناجر من تغنوا بها، ولم يسمح لها بالظهور في القنوات الرسمية والمنابر الإعلامية، بالمقارنة مع الأغاني الرسمية المحروسة بحرسٍ كبير من المثقفين والمبدعين من طبقة الأفندية. إذن سارت الأغاني الشعبية في خط متوازي مع الأغاني الرسمية المعترف بها من قبل المؤسسات المعنية بتقديم الفنون.

وفند الموسيقي عثمان عجبين وصف غناء البنات بالهامشي بقوله، إن المنطلق الفكري الناظر لغناء البنات كهامش على مستوى الطرب السوداني غير دقيق، إنما تصنف كأغانٍ غير رسمية تقع بعيدًا عن غناء الأفندية، والذين عرّفهم بأنهم جماعة من خريجي الجامعات والمثقفين والنقاد الفنيين، على حد قوله.

وزاد عجبين: “إن غناء البنات الشعبي يشهد انتشارًا واسعًا بين فئات مختلفة من الشعب السوداني”. ومضى بالقول: “يأتي وصفه بالهامش لسيطرة طبقة من الأفندية على الأبواق الإعلامية والفنية لتكريس نوع آخر من الغناء، وتوصف أغانيهم بالاغاني المخملية ذات الطابع الرسمي.

لكن لماذا يضع النقاد أغنيات البنات على هامش الموسيقى إن كانت تجد رواجًا شعبيًا؟ يجيب عجبين لأنها غير مشغولة فنيًا ولا يبذل فيها جهد فني. ووصفها بأنها أقرب لأغاني الحصاد والعمال، حيث تتميز بسهولة الالتقاط وبساطة الكلمات، وجماعية الأداء كما في أغنيات طقوس جدع النار بمنطقة الدمازين.

وماذا عن الخط المتوازي الآخر، أي أغاني الأفندية؟ يصفها عجبين بالفردانية مثل أغاني الفنان “محمد وردي”، وأكمل قائلًا: “تتميز أغاني الأفندية بالبعد الفرداني، وينطلق المدافعون عنها من نواحي اجتماعية وطبقية”، على حد قوله.

أغاني البنات.. من الهامش إلى المقدمة

تحتفي الموسيقى الحديثة بالاغاني سريعة الإيقاع، خفيفة الكلمات مع الأداء الجسدي. موسيقى تشبه الزمن الحاضر الذي نعيشه، حيث لا وقت لأغنية تتجاوز (10) دقائق كحدٍ أقصى. فيما يحتفي العالم بالموسيقى الشعبية في محاولة لإعادة إحيائها لتواكب تطورات الموسيقى الحالية، عن طريق عرضها بأساليب حديثة وإيقاع متجدد. فهل نجحت أغاني البنات في مواكبة التطور العالمي؟

يؤكد الموسيقار الماحي سليمان، أن أغاني البنات تنطبق عليها كثير من الشروط الفنية للأغنية الحديثة، بعيدًا عن النظر لمحتوى الكلمات الذي تبثه، في إشارة لأن النصوص المكتوبة لا تكون بالمستوى العالي من التجويد الفني.

وأردف: “كثيرًا ما تتناول أغاني البنات قضايا اجتماعية ذات علاقة بالطفولة والمرأة، وتحارب العادات الضارة بالمجتمع، وتدعو للتمسك بالخصال السودانية الكريمة”، ودلل على حديثه بأغاني الفنانة السودانية “ندى القلعة”، حيث دعت بواحدة من أغنياتها الفتيات للتمسك بالزوج ومراعاة أوضاعه الاقتصادية والمحافظة على منزلها من الدمار.

ويكمل قائلًا إن كثيرًا من أغاني البنات تشارك في مهرجانات خارجية، وتفوز بجوائز عالمية. وعلق على ذلك بالقول: “استخدام فن الدلوكة وأزياء الراقصين التقليدية تبهر العالم”. وأشار لملك المردوم الفنان “عبدالقادر سالم”. ووصف الماحي سليمان أغانيه بالرؤية النظرية المتكاملة للحدث الفني.

ونشأت وتطورت أغاني البنات في السودان نتاج عوامل اجتماعية وثقافية، ونجحت خلال مسيرتها من عكس هواجس البنت السودانية، وصولًا لمرحلة الانتشار الكبير بين كل فئات المجتمع. ويظل تعريف الهامش مختلفًا بين النقاد وذواقة فن أغاني البنات الذي يتصدر قائمة أغانيهم المفضلة.