أفشة يبشر الجماهير المصرية قبل مواجهة الأردن

أدى المنتخب المصري تدريباته، الخميس، استعدادا للقاء الأردن غداً السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة بقطر.

وشارك في جزء من المران الجماعي، لاعب وسط الفراعنة والأهلي، محمد مجدي “أفشة”، الذي غاب عن مواجهة الجزائر الأخيرة (1-1) بسبب الإصابة، بينما واصل المدافعان أحمد حجازي وأيمن أشرف برنامجهما العلاجي.

ويختتم المنتخب المصري استعداداته للمباراة، بتدريب في الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت الدوحة، سيكون مفتوحًا في ربع الساعة الأول أمام وسائل الإعلام.

من جهة أخرى، زار أمس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم، يتكون من محمد الشواربي عضو إدارة الاتحاد، ووائل جمعة مدير المنتخب، ومحمد صلاح المدير الإداري، أماكن إقامة البعثات المشاركة في كأس العالم 2022، لاختيار أحدها للبعثة المصرية في حال بلوغ البطولة.

وجاء ذلك بحسب الترتيبات الموضوعة لجميع الفرق، المشاركة في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.