محافظ مشروع الجزيرة: الموسم الشتوي يواجه مشكلة في الري والسماد

الخرطوم : السوداني

أعلن محافظ مشروع الجزيرة د. عمر محمد مرزوق، عن اكتمال زراعة 240 ألف فدان من جملة 400 ألف فدان مقرر زراعتها ضمن العروة الشتوية.

وقال مرزوق إن الموسم الشتوي يواجه جملة من التحديات خاصة في مجال الري وسماد اليوريا وتوقع انفراج أزمة الري الأسبوع القادم بعد دخول عدد من آليات الري.

من ناحيته أكد والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب ، تسخير كافة إمكانات ولاية الجزيرة لانجاح الموسم الشتوي وكشف عن جهود كبيرة مع الجهات ذات الصلة لتوفير سماد اليوريا.

وكان كل من محافظ المشروع والوالي المكلف قد قاما بجولة امس لتفتيش دلقا بقسم ودحبوبة للوقوف على سير عمليات نمو محصول القمح إلى جانب مشاكل الري بالقسم.

وتقرر خلال الجولة الميدانية، عقب الاطلاع على مشاكل الري الدفع بمزيد من آليات الحفر لإزاله الأطماء والحشائش مع التأكيد على أهمية استقرار مناسيب مياه الري عبر الترع والقنوات.