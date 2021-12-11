تربية الجزيرة تتسلم الدفعة الاولى من الكتب المدرسية

الخرطوم : السوداني

تسلمت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة أمس، الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي الذي تمت طباعته عبر وزارة التربية والتعليم الاتحادية.

وأعلن مسؤول الإمداد بالوزارة حسن أحمد معيتيق لـ(وكالة السودان للانباء)

عن استلام (15) ألف كتاب إكمالًا لكتب الصف الأول والسادس من المرحلة الابتدائية ثلاثة عناوين ( لغة انجليزية، وتربية اسلامية، ورياضيات ) ، فيما تم استلام (7) عناوين من كتب الصف السادس ابتدائي بعدد (35) ألف كتاب، فيما تم استلام (2) ألف كتاب للمعلم للصف الثاني على أن يتم تسليم بقية الكتب لاحقًا.

وأكد مسؤول الإمدادات بالتربية بالولاية استلام (31) ألف كتاب لمادتي التربية الفنية والتاريخ للصف الأول من المرحلة المتوسطة، فيما تبقت (7) عناوين لبقية المواد سيتم استلامها في غضون الأيام القادمة ، مشيرًا إلى أن كتب المرحلة الثانوية يتم طباعتها بمطبعة الولاية وستسلم خلال الأيام القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المدارس الابتدائية بالجزيرة (2271) مدرسة، فيما يبلغ عدد المدارس بالمرحلة الثانوية (687) مدرسة .