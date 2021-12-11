اتجاه لإقامة منطقة تجارية حرة بالجنينة

الخرطوم : السوداني

تعتزم وزارة التجارة والتموين إقامة منطقة تجارية حرة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

ويبلغ طول الشريط الحدودي بولاية غرب دارفور 547كلم ، فضلاً عن أنها تضم ٧ محليات حدودية وتساهم فى 50%من صادر المواشي و25% من صادر السمسم.

ودعا مدير الإدارة العامة لتجارة الحدود بوزارة التجارة والتموين النعمان عبدالله الطيب جدو إلى إعادة تأهيل محطة جمارك كلبس وإنشاء محطة جمركية في محلية بيضة وفتح فروع للبنوك التجارية بالمحليات مع زيادة ميزانيات التأمين في ظل السيولة الأمنية التي تعيشها بعض الولايات.

وشدد على ضرورة تأهيل بعض المحاجر البيطرية والتدريب والاهتمام بشبكة الاتصالات التي قد تنعدم في محلية –فوربرنقا- بوصفها أكبر سوق للمواشي في السودان.

وقال مدير تجارة الحدود لـ(وكالة السودان للأنباء) خلال زيارته لغرب دارفور، إن تجارة الحدود لها فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية حيث توفر سلعًا بأسعار في متناول اليد وتحرك القطاع الاقتصادي بتوفير فرص عمل وتقليل التهريب والتفلتات.