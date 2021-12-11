خلافات وملاسنات بين بعض قادة الأحزاب حول الإعلان السياسي

الخرطوم : وجدان طلحة

كشفت مصادر (السوداني) عن نشوب خلافات وملاسنات بين بعض قادة الأحزاب السياسية حول بندين من الإعلان السياسي، أدت إلى تأخير الإعلان عنه والتوقيع عليه.

وأشار المصادر إلى أن من بين البنود محل الخلاف بندًا متعلقًا بمجلس السيادة، وآخر بالمؤسسة العدلية.

ويواجه ميلاد إعلان سياسي جديد بتحديات كبيرة ، أبرزها تمسك تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة باللاءات الثالثة الرافضة للتفاوض والمساومة والمشاركة مع العسكريين.

فضلاً عن رفض أحزاب سياسية فاعلة بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها للانقلاب ولأي عملية سياسية تستند على الاتفاق المبرم بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي وشرعنة الانقلاب .

وكان رئيس حركة الإصلاح الآن د. غازي صلاح الدين قال لـ(السوداني) إن اتفاق البرهان وحمدوك ولد معلولاً وتعثر تطبيقه بفعل الإرادة الشعبية التي تشكل نقطة ضعفه و(كعب اخيل) لتنفيذه.