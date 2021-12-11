نقابة جامعة الخرطوم تطالب بتطبيق الهيكل الراتبي كاملاً

الخرطوم : السوداني

طالبت الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم ،الحكومة بتطبيق الهيكل الراتبي كاملاً كما تمت اجازته وذلك حفاظاً على استقرار العملية الأكاديمية وقطاع التعليم العالي.

وحملت مجلس الوزراء ووزارة المالية مسؤولية مايترتب على عدم إجازة الهيكل المجاز من المجلس الأعلى للتعليم العالي في أكتوبر 2021م.

وأكدت إن أي تعديل في الأرقام التي تمت اجازتها مرفوض تماماً و سوف يقابله مباشرة خطوات تصعيدية ستؤثر على قطاع التعليم العالي في البلاد.

وقالت الهيئة النقابية في بيان إن تحسين أوضاع الأستاذ الجامعي وبيئة عمله من أوجب الواجبات التي لا مساومة فيها.

وأوضحت أن الهيكل الراتبي المجاز من قبل اللجنة الوزارية يمثل الحد الأدنى الذي وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية على مضض،وأن الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم ستظل متمسكة بحقوق منسوبيها والذين أبدوا امتعاضهم من محاولات إنقاص الهيكل الراتبي المجاز.