نمر : حادثة اختطاف المهندسين الأتراك لن تؤثر في العلاقة مع أنقرة

الخرطوم : السوداني

وصف والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن حادثة اختطاف اثنين من المهندسين الأتراك بالحادث المعزول الذي لن يؤثر على مستوى العلاقة الاستراتيجية بين السودان وتركيا.

وأشاد السيد الوالي خلال مؤتمر بالفاشر بجهود قوات الدعم السريع التي بذلتها في تحرير التركيين المختطفين في عملية نوعية وإعادتهما سالمين، وأعرب عن إشادته بجميع القوات النظامية ولجنة أمن الولاية.

وأكد الوالي أن عملية الاختطاف ليست لها علاقة بأي عمل سياسي إلى جانب أنها لا تستهدف الأتراك في دارفور أو السودان وقال إن الحادث لا يشبه سلوك السودانيين في التعامل مع ضيوف البلاد خاصة المستثمرين، وشكر الوالي التعاون والتواصل المستمرمع الأجهزة الأمنية وتعهد بعدم تكرار مثل هذه الحوادث في الولاية وذلك ببذل جهود إضافية لحماية المدنيين لاسيما المستثمرين الأجانب.

من جانبه أكد العميد جدو حمدان أبو نشوك قائد قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور جاهزية القوات في التصدي لكافة الظواهر السالبة في الولاية، وأوضح أن القوات تعمل في تناغم تام مع الأجهزة الأمنية الأخرى في تأمين حياة الناس والحفاظ على ممتلكاتهم .

وأشارجدو إلى تعاون الأجهزة ولجنة أمن الولاية حتى كللت بتحرير المهندسين الأتراك من قبضة خاطفيهم، ونوه إلى أن الحادث لن يؤثر في العلاقات بين الشعبين السوداني والتركي وأنهم سيعملون على عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلًا، وذكر ان جميع الاستثمارات الاجنبية في الولاية ستجد الحماية والتأمين.