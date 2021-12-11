الحركة الشعبية تكرم ياسر عرمان

الخرطوم : السوداني

نظمت الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، بمقرها في الخرطوم حفل تكريم لنائب رئيس الحركة ياسر سعيد عرمان .

من جانبه أثنى ياسر عرمان بالدور الكبير الذي لعبه الدكتور جون قرنق في حياته وفي تغيير مسارها في الاتجاه الصحيح، وتحدث عن مواقفه وإنجازاته وأدواره البطولة الكبيرة في التنمية والحرية والسلام والاستقرار ليس في الجنوب وحده وإنما في جميع السودان.

وعبر عن شكره لرفاقه على التكريم والمبادرة، وقال إنها ستدفعه لمزيد من البحث عن التنمية والسلام والحرية.

وكان عدد من رفقاء وأصدقاء عرمان قد شكلوا حضورًا خلال حفل التكريم.