نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة: القيادة السودانية تجاوزت التحديات من خلال الإعلان السياسي

نيويورك: متابعات السوداني

قال نائب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد إبراهيم محمد الباهي، أمس، إن الانتقال السياسي في السودان مَرّ بالعديد من التحديات، مُشيراً إلى أنّ هذه التحديات ترتبط بتعقيدات “التركة السياسية الثقيلة الموروثة منذ استقلال السودان. كما ترتبط أيضاً بديناميات الشراكة المدنية العسكرية… فضلاً عن التحديات الأمنية في البلاد سواء في دارفور أو في شرق السودان أو في بعض مناطق جنوب كردفان”.

وقال إنّ “الإجراءات” التي قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي في 25 أكتوبر الماضي، تندرج في سياق التحديات التي واجهت وتُواجه الانتقال السياسي في السودان.

وأشار الباهي إلى أنّ القيادة السياسية السودانية تمكّنت من تجاوز هذه التحديات من خلال التوقيع على الإعلان السياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والفريق البرهان في 21 نوفمبر الماضي.