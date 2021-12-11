هتافات في وجه القائد ” الشغيل” لاعبو المنتخب الوطني يتعرضون للسخرية والتنمر بمطار الخرطوم

الخرطوم :السوداني

شهدت مراسم استقبال بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمطار الخرطوم في الساعات الأولى من فجر أمس أحداثًا مثيرة حيث وبالرغم من وصول البعثة إلى المطار في الساعات الأولى من فجر أمس ” الجمعة” إلا أن العديد من الجماهير حرصت على التواجد بالمطار وكانت المفاجأة حاضرة في حالة الغضب والاستهجان الكبيرة التي جعلت العديد من الجماهير تبادر بالهتاف في وجه لاعبي المنتخب الأول اعتراضًا على الظهور الأخير في بطولة كأس العرب التي تذيل المنتخب مجموعته فيها دون رصيد وأهداف ..

وبادرت فئة كبيرة من الجماهير المتواجدة بالهتاف في وجه قائد المنتخب نصر الدين الشغيل، وأعادت واقعة (التمباك) من جديد إلى الواجهة واتهمت لاعبي المنتخب بالضعف والعجز عن تقديم الجديد مطالبة إياهم بالاعتزال وفي مقدمتهم الشغيل وآخرون.

ولم يكترث قائد المنتخب الوطني إلى الهتافات والسخرية التي تعرض لها من بعض الجماهير وبادر بمغادرة باحة صالة الوصول سريعًا دون الدخول أو التعرض لأي من الشخصيات التي ظلت تهتف في وجهه في تصرف يحسب له وينم عن حجم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الشغيل.

وبالمقابل لاقت الفيديوهات المتداولة لاستقبال لاعبي المنتخب الوطني وحالة السخرية والتنمر التي تعرض لها اللاعبون ردود أفعال مختلفة حيث انتقد الكثيرون ما تعرض له لاعبو المنتخب وأكدوا بأن ما حدث في كأس العرب كان متوقعًا نظير عدم الجاهزية الفنية والبدنية وأشاروا إلى أن من قاموا بالتصرفات الأخيرة لا صلة لهم بالمجتمع الرياضي من قريب أو بعيد .. بينما رأى آخرون أن ما جرى طبيعي خاصة وأن المنتخب خالف جميع التوقعات ولم يقدم مستوى فنيًا مقنعًا في البطولة ..