بمظهر لائق نال الاستحسان بعثة المريخ تطير إلى القاهرة برئاسة عبد الجليل

الخرطوم : السوداني

غادرت بعثة المريخ إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس برئاسة عضو مجلس الإدارة المنتخب أسامة عبد الجليل رفقة اللاعبين المتواجدين بالخرطوم إلى جانب المدرب العام الكابتن إبراهيم حسين (إبراهومة) والجهاز الإداري ..

ولفتت البعثة الأنظار إليها بالمظهر اللائق بمطار الخرطوم حيث ارتدى جميع اللاعبين زيًا موحدًا في مبادرة من عضو المجلس أسامة عبد الجليل الذي شدد على ضرورة الانضباط والتأكيد على الفائدة الفنية الكبيرة المرجوة من المعسكر المرتقب بالعاصمة المصرية ..

وينتظر أن ينضم للبعثة بالقاهرة كل من نائب رئيس النادي الكابتن عادل أبوجريشة إلى جانب اللاعبين الأجانب والجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي ليوناردو نيفا ومدرب الأحمال بالإضافة إلى مدرب الحراس التونسي مراد السالمي الذي أبدى سعادة كبيرة بالعودة من جديد لتدريب حراس مرمى المريخ وأشار إلى أن العمل في المريخ ممتع كما أن أجواء السودان رائعة خاصة وأن تجربته السابقة مع المدرب البلجيكي لوك ايمال شجعته على العودة وخوض التحدي من جديد.

يشار إلى أن الثنائي المصاب سيف الدمازين إلى جانب مصعب كردمان سينضمان للبعثة بالقاهرة لإكمال التأهيل والانخراط في البرنامج الإعدادي.