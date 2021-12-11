المنصورة أشادت بالإنجاز.. المتسابقة عزة عادل ترفع علم السودان بالميدالية الفضية بـ(زون 3 كمبالا)

الخرطوم: السوداني

حققت السباحة السودانية عزة عادل شريف، إنجازًا جديدًا للسودان على مستوى الألعاب الأخرى وذلك بعد أن تمكنت من نيل الميدالية الفضية سباق 50 متر فراشة للسيدات ببطولة زون 3 التي تقام بالعاصمة الأوغندية “كمبالا”.

وتعد عزة عادل، ابنة وزيرة الخارجية السودانية السابقة مريم الصادق المهدي، ضمن الفريق الذي يشارك في البطولة والذي يضم عدد 3 لاعبين و3 لاعبات ويمثل السودان بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالبلاد خلال الفترة الحالية.

وأثنت والدة الفائزة بالميدالية الفضية عزة عادل، مريم المنصورة على فوز ابنتها مقدمة التحية للمدربين والإداريين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا مع اللاعبين واللاعبات وذللوا لهم الصعاب ووفروا الإمكانات رغم قلة المعينات.

وأكدت المنصورة في تصريحات على هامش الانتصار الذي حققته ابنتها عزة عادل قائلة “هاهم شباب السودان يرفعون راياته في آفاق أخرى. إعزازًا لذكرى إخوتهم و أخواتهم من الشهداء والجرحى، الذين افتدوا حرية بلادهم بالدماء”.