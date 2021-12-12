هيئة نظافة ولاية الخرطوم تنتظم في حملات الإصحاح البيئي بالخـرطوم

الخــرطوم

ثمن أحمد عثمان حمزه والي الخرطوم المكلف جهود هيئة نظافة ولاية الخرطوم ودورها المتعاظم في عمليات الإصحاح البيئي التي تنتظم ولاية الخرطوم لإزالة الأنقاض ونظافة وتراكمات النفايات ونقل الأتربة من الشوارع الرئيسية بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية ومحليات ولاية الخرطوم.

جاء ذلك لدى تفقده أعمال حملة الإصحاح البيئي وتراكمات النفايات والأتربة من الطرق فى الولاية بشارع الهواء وجنوب الحزام صباح أمس بحضور الأمين العام لمجلس البيئة والترقية الحضرية الدكتور بشرى حامد والأستاذ عماد الدين خضر مدير عام هيئة نظافة ولاية الخرطوم.

وأكد عماد الدين خضر محمد المدير العام لهيئة نظافة ولاية الخرطوم على أن الهيئة أعدت خطة عمل تنفيذية لإصحاح البيئة بولاية الخرطوم يتم ترجمتها لتأكيد مبدأ الاستدامة والنشاط البيئي، مشيراً إلى مراعاة التحديات البيئية والدوافع الاقتصادية والاجتماعيه استشراقاً لمبادئ الثورة المجيدة. مبيناً أن الحملة بدأت من محلية جبل أولياء بآليات كافية ومؤكداً على استمرارية الحملات لتشمل جميع محليات ولاية الخرطوم، موضحاً توظيف كافة الإمكانات الموجودة لصيانة الآليات العاملة فى النظافة لرفع كفاءة الأداء.