الهلال يتعادل سلبيا في أولى تجاربه التحضيرية

الخرطوم : السوداني

دشن الهلال تجاربه الإعدادية بمعسكره الحالي بالعاصمة المصرية القاهرة بالتعادل السلبي أمام فريق ألو ايجيبت في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس (السبت).

ويقيم الهلال معسكراً إعدادياً بالعاصمة المصرية تحت إشراف جهازه الفني الجديد المكون من المدرب جوان ماتا وطاقمه المعاون وبمشاركة جميع اللاعبين ما عدا الدوليين رفقة المنتخب الوطني..

وحرص المدير الفني للهلال على إتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين خلال مباراة الأمس في خطوة تستهدف استكشاف المقدرات الفنية التي يتمتعون بها، وتجهيزهم من الناحية البدنية قبل الاستحقاقات القادمة.

ووفقاً للبعثة الإدارية للهلال فإن الفريق سيخوض مباراتين وديتين أمام أندية الدرجة الممتازة المصرية خلال الأيام القادمة.