المريخ يبدأ سلسلة تدريباته بمعسكره الإعدادي

بدأ المريخ التحضيرات بمعسكره بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك عقب وصول البعثة الحمراء فجر الأمس .. كما التحق بمعسكر الفريق الجهاز الفني المكون من المدرب البرازيلي ليوناردو نيفا، ومساعده مدرب الأحمال، إلى جانب نائب رئيس النادي الكابتن عادل أبوجريشة واللاعبين سيف الدمازين ومصعب كردمان ..

وحرص رئيس البعثة الحمراء، عضو مجلس الإدارة أسامة عبد الجليل على استقبال المدير الفني الجديد رفقة المدرب العام الكابتن إبراهيم حسين إبراهومة الذي رحب بالطاقم الفني، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم القادمة، مؤكداً التعاون الكامل للوصول إلى الغايات المرجوة ..

يشار إلى أن المريخ يستهدف من معسكر القاهرة السعي من أجل تجهيز جميع اللاعبين بصورة مثلى للاستحقاقات القادمة، وبالأخص على الصعيد الأفريقي فبراير القادم، إلى جانب الوصول إلى حل أمثل بشأن ملف اللاعبين المصابين، وذلك من خلال الاستعانة بالطبيب الماهر في العلاج الطبيعي، د. محمد النعيم، الذي سيعمل على وضع الوصفة الطبية الأمثل لعودة اللاعبين إلى الملعب بالسرعة المطلوبة ..

كما ينتظر أن يتعرف المدير الفني البرازيلي نيفا على قدرات لاعبيه، وذلك من خلال التقرير الفني المعد من المدرب العام الكابتن إبراهومة، إلى جانب مشاهداته الطبيعية من خلال إشرافه المباشر على تدريبات الفريق.