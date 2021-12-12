السالمي ينتظر مسؤولي الأحمر

يترقب مدرب الحراس، التونسي مراد السالمي، إكمال المفاوضات مع المريخ بشكل نهائي، وذلك حتى يتحرك صوب العاصمة المصرية القاهرة من أجل الالتحاق بالبعثة الحمراء، والإشراف على تدريب حراس المرمى خلال الفترة القادمة، عقب إعلان مجلس المريخ عودته .. ويعد السالمي من الخبرات التونسية المعروفة في مجال تدريب حراس المرمي وسبق أن عمل بالمريخ في العام 2016 ضمن الجهاز الفني المعاون للمدرب البلجيكي لوك إيمال آنذاك، ووفقاً لمصدر مقرب من السالمي فإن المريخ، وبالرغم من الإعلان عن التعاقد مع السالمي، إلا أنه لم يكمل مفاوضاته بشكل نهائي مع الأخير، ولم يتم إرسال التأشيرات أو تذاكر السفر الخاصة به، وذلك حتى يتسنى له ترتيب وضعيته بتونس، وإكمال إجراءات مغادرته.