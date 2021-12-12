السيتي يقترب من كسر رقم ليفربول التاريخي

حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على ضيفه وولفرهامبتون، بهدف دون رد، أمس السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 16 للبريميرليج.

وسجل هدف الأزرق السماوي الوحيد النجم الإنجليزي رحيم سترلينج من علامة الجزاء في الدقيقة 66.

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن مانشستر سيتي بات على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم تاريخي غير مسبوق لليفربول.

وأضافت الشبكة أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني كأكثر فريق حقق أكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإنجليزي خلال عام واحد (2021)، برصيد 32 مباراة.

وأشارت الشبكة إلى أن تشيلسي حقق نفس الرقم عام 2005، بينما يعد ليفربول صاحب الرقم التاريخي برصيد 33 انتصاراً سجلهم عام 1982.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الجاري برصيد 38 نقطة.