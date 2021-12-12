برشلونة يبدأ خطوات التخلص من أومتيتي

بدأت إدارة برشلونة في العمل على التخلص من الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بحسب تقرير صحفي إسباني.

وخرج أومتيتي من حسابات مدربه تشافي هيرنانديز، بعد أن كان بعيداً أيضاً عن حسابات المدرب الهولندي السابق رونالد كومان.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ستعقد إدارة برشلونة جلسة جديدة مع أومتيتي لعرض عليه فسخ العقد ودياً، والرحيل في يناير المقبل.

ويتقاضى أومتيتي راتباً ضخماً في وقت يعاني فيه النادي من أزمات مالية ضخمة، ولا يتم الاعتماد على اللاعب تمامًا.

ولم يشارك أومتيتي مع برشلونة في أي مباراة، عبر جميع المسابقات هذا الموسم، وهو ما يؤكد أن الفريق لم يعد بحاجة إليه.

ويرتبط أومتيتي بعقد مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، وحاول البرسا التخلص منه في الصيف الماضي، لكن اللاعب تمسك بالبقاء.