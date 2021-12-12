إيتو رئيساً للاتحاد الكاميروني لكرة القدم

حسم صامويل إيتو نجم برشلونة الإسباني الأسبق، رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بشكل رسمي.

وفاز إيتو بالانتخابات التي جرت اليوم السبت برصيد 43 صوتا، متفوقاً على منافسه سيدو مبوما نجويا الذي حصل على 31 صوتا.

ونال إيتو دعم عدد كبير من نجوم الكرة في الكاميرون لاعتلاء رئاسة الاتحاد الكاميروني وعلى رأسهم روجيه ميلا.

وأصبح إيتو رئيساً للاتحاد الكاميروني بشكل رسمي قبل أقل من شهر واحد فقط من استضافة بلاده لبطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

وأعلن إيتو اعتزاله عام 2019 بعد مسيرة طويلة وحافلة بالمحطات والأندية على رأسها ريال مدريد وليجانيس وإسبانيول وريال مايوركا وبرشلونة في إسبانيا، قبل الرحيل إلى إيطاليا للانتقال إلى إنتر ميلان، ثم انضم لأنجي الروسي وتشيلسي وإيفرتون في إنجلترا.

وعاد إيتو إلى إيطاليا عبر بوابة نادي سامبدوريا ثم رحل إلى تركيا ولعب مع فريق أنطاليا سبور ثم قونيا سبور وأخيراً قطر القطري.