إنجازات سباحي السودان في بطولة زوون 3 بكمبالا تتواصل بالعديد من الميداليات

الخرطوم: السوداني

واصل فريق السباحة السوداني، التفوُّق في بطولة زوون 3 التي تُقام بالعاصمة الأوغندية كمبالا. وحصلت السباحة السودانية الناشئة رنا على الميدالية الذهبية لفئة أقل من 15 عاماً.

بينما حصد السباح يوسف، الميدالية الفضية في سباق عمومي رجال لفئة اكبر من 15 عاماً.

فيما حققت السباحة فاطمة (ننا) الميدالية البرونزية، بينما حققت رفيقتها عزة عادل زمنا جيدا على مستوى البطولة في عمومي سيدات لفئة اكبر من 15 عاماً.

وحقق السباح كمال الميدالية البرونزية في سباق عمومي لرجال اكبر من 15 عاماً.

ووجّهت وزيرة الخارجية السابقة د. مريم الصادق المهدي، التهاني الحارة إلى الرياضي عادل جابر أبو العز، والى الشاب عادل حمور وجميع الأندية التي قيدت المتسابقين، وكذلك الى اللجنة الأولمبية واتحاد السباحة على هذه النجاحات الممتدة، كما حيت جميع الرياضيين والرياضيات والفرق الفنية في عموم البلاد.

وكشفت القيادية البارزة بحزب الأمة القومي، عن أنها سبق وأن خصصت الراتب الشهري الذي تلقته إبان تقلدها منصب وزيرة الخارجية لكل من دار ششر، ودار المايقوما لفاقدي الأبوين، ودار المسنين، وكذلك إلى الرياضة النسوية الاتحادية، كما أكدت أنها بدأت بعد ذلك بالولايات ابتداءً من دارفور، وكذلك الولايات التي حدثت بها نزاعات آنذاك، مؤكدة أن خطوتها لم تكتمل بعد التطورات التي حدثت أو كما أسمتها (حدس ما حدس).