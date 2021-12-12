التعليم العالي تُعلن بداية التقديم للقبول للجامعات السودانية يوم الخميس المُقبل

الخرطوم: السوداني

أعلنت الإدارة العامة للقبول،عن أنّ التقديم للقبول لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2021 – 2022م، اعتباراً من الخميس المُقبل ويستمر حتى الثلاثاء 28 ديسمبر الجاري.

وقال مدير إدارة القبول علي الشيخ السماني، إن التقديم سيكون إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للقبول www.admission.gov.sd، ناصحاً الطلاب وأولياء الأمور بالاطلاع جيداً على دليل قبول مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية 2021، ودليل المنافسة للعام 2019م.

وأشار إلى أن رسوم التقديم الالكتروني قدرها 200 جنيه للاستمارة الإلكترونية، تُدفع عبر عدد من المواقع ونقاط البيع وتطبيقات الهاتف السيار، منوهاً بأن جميع الجامعات الحكومية والأهلية وكليات جامعة السودان التقانية المنتشرة في ربوع السودان ستكون مَرَاكِزَ للتقديم.

ونوّه إلى أنّ التقديم للطلاب من خارج السودان يتم عبر موقع الإدارة العامة للقبول، مؤمناً بأنّ هناك مركزاً للاستجابة والدعم مُتاحٌ لكل الاستفسارات, ولمزيدٍ من المعلومات عبر الرقم (2511).