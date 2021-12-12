بيع أكثر من نصف مليون تذكرة بكأس العرب مع ختام ربع النهائي

الدوحة: السوداني

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2021™️، في مؤتمر صحفي صباح الأحد بالدوحة، أن مبيعات تذاكر مباريات البطولة تجاوزت 560 ألف تذكرة بعد ختام منافسات ربع النهائي.

وتناول المؤتمر، العديد من الجوانب التنظيمية في كأس العرب، ومن أبرزها مُبيعات التذاكر، واستادات البطولة، وخدمات النقل، وعمليات الأمن، وتطرّق كذلك إلى أبرز الإنجازات التي تحققت حتى ختام منافسات دور الثمانية.

وكانت مباراة قطر والإمارات قد شهدت حضور أكثر من 63 ألف مشجع، هو أكبر حضور جماهيري في مباراة لكرة القدم في تاريخ قطر، وقد وصلت المبيعات إلى 67% من إجمالي التذاكر المُتاحة لجميع المُباريات حتى انتهاء الجولة الأخيرة.

حضر فعاليات المؤتمر السيد عبد العزيز علي المولوي، مدير إدارة عمليات النقل بالبلد المستضيف في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد جاسم الجاسم، نائب رئيس العمليات في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، والعقيد جاسم البوهاشم السيد، المدير التنفيذي لمكتب مساعد رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️.

من جهته، قال السيد عبد العزيز علي المولوي، مدير إدارة عمليات النقل بالبلد المُستضيف في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إنّ البطولة شكّلت مَنَصّة مُهمّة لاختبار العمليات التشغيلية واستعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 والبنى التحتية الخاصة بالمونديال.

وأضاف: “نجحنا في اختبار البنى التحتية لمنظومة النقل العام التي أعددناها لاستضافة المونديال العام القادم، بما في ذلك مترو الدوحة الذي يشغّل عبر محطاته نحو 71 ألف رحلة على مدى 21 ساعة يومياً بدلاً من ساعات العمل الاعتيادية البالغة 17 ساعة. كما وفّرت هيئة الأشغال العامة (أشغال) 62 ألف موقف للمشجعين، فيما أسهم مطار حمد الدولي بتشغيل مبنى مُخصّص لاستقبال المنتخبات العربية الخمسة عشر المشاركة في البطولة”.

وحول فرق العمل المشاركة في تنظيم كأس العرب، قال المولوي: “بلغ العدد الإجمالي للعاملين في عمليات تنظيم البطولة 1100 موظف من 54 دولة، كما أسهم 5 آلاف متطوع من 90 دولة في دعم العمليات التشغيلية ومن بينهم 100 متطوع من سلطنة عُمان وحدها”.

وأشار المولوي إلى إصدار 200 ألف بطاقة هيّا (بطاقة المشجع)، والتي ستسهم في تقديم أفضل خدمة مُمكنة في مونديال 2022 المُرتقب بعد عام.

واعتمدت بطاقة المشجع لحضور أول 16 مباراة من منافسات البطولة، ويجري حالياً تنفيذ عملية مراجعة دقيقة ومفصلة لمشروع البطاقة، ومن المُقرّر اعتماد مَزيدٍ من التحديثات حول بطاقة المشجع الخاصة بكأس العالم 2022 سيُعلن عنها في وقت لاحق.

من جانبه, قال العقيد جاسم البوهاشم السيد، المدير التنفيذي لمكتب مساعد رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️: “وضعت لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة استراتيجية متكاملة تضمن سلامة المشاركين من مسؤولين وفرق ومشجعين من داخل وخارج قطر”.

وأضاف: “شملت مهام اللجنة، التي تضم مشاركين من وزارتي الداخلية والدفاع وممثلين عن قوة الأمن الداخلي (لخويا)، تأمين المنشآت الرياضية خاصّة حركتي الدخول والخروج للضيوف والسادة المسؤولين والفرق والجمهور، وتأمين المنشآت غير التنافسية مثل مقار الإقامة والمركز الإعلامي، وضمان انسيابية حركة المرور لكافة وسائل النقل الخاصة والعامة في محيط استادات البطولة والطرق المؤدية إليها، وتذكير الجمهور بالمقتنيات الشخصية الممنوع دخولها إلى الملاعب وفقاً لقواعد الفيفا”.

وتابع: “تفصلنا أيام قليلة عن ختام منافسات البطولة، ولم تحدث أية مشكلات أو أزمات أمنية اعترضت الخُطط الأمنية المُقرّرة، بل مضت جميع الترتيبات الأمنية ونواحي السلامة العامة كما ينبغي، وسنواصل ذلك بإذن الله حتى إسدال الستار على مُنافسات البطولة. وستعمل وحداتنا الأمنية على مُضاعفة جُهُودها بالتوازي مع عمل شركائنا من الجهات لضمان أمن وسلامة الجمهور”.

وسجّلت كل من مباراة الجزائر ومصر ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ومباراة تونس ومصر المرتقبة في نصف النهائي أعلى مبيعات التذاكر في غير مباريات المنتخب القطري، حيث تجاوزت نسبة بيع التذاكر في كل من المباراتين 93% من التذاكر المتاحة.

وأشارت الأرقام المُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي إلى حصول المشجعين من داخل قطر على 89% من إجمالي التذاكر، بينما جاءت مصر والسعودية في صدارة الدول الأكثر حصولاً على تذاكر المباريات من خارج قطر.

وشهدت بطولة كأس العرب إصدار ما يزيد على 760 تصريحاً للإعلاميين، إلى جانب 252 تصريحاً لتصوير مباريات وفعاليات البطولة. وشاركت وسائل الإعلام الدولية في تغطية البطولة على نطاق واسع بنسبة تجاوزت ثلاثة أرباع المؤسسات الإعلامية المُشاركة، بينما أسهمت وسائل الإعلام المحلية بالنسبة المُتبقية.

واستخدم نحو25٪ من المشجعين, وسائل النقل العام للانتقال بين الاستادات، ومن بينها مترو الدوحة وخدمة الحافلات السريعة، فيما سجّلت محطات المترو أكثر من 680 ألف رحلة لحضور الأنشطة والفعاليات التي استضافها كورنيش الدوحة خلال منافسات البطولة، كما فضّل حوالي 83٪ من المشجعين التنقل عن طريق مترو الدوحة لحضور مباراة مصر والسودان في استاد 974. وقد تمكّن العديد من المشجعين ومندوبي وسائل الإعلام من حضور أكثر من مباراة واحدة في يوم واحد، بفضل تقارُب المسافات في قطر.

يُشار إلى أنّ مُنافسات نصف نهائي كأس العرب تنطلق الأربعاء المقبل بمباراة تونس ومصر في استاد 974 الساعة السادسة مساءً، تليها مُواجهة بين قطر والجزائر في استاد الثمامة عند العاشرة مساءً. وتتوفّر تذاكر مباراتي الدور نصف النهائي، ومُباراة المركز الثالث، والمُباراة النهائية عبر الموقع الإلكتروني.