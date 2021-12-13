عبد الله أشهر عازف (بيز جيتار) توقف بسبب المرض

حوار: محاسن أحمد عبد الله

يعتبر العازف عبد الله عمر علي، الشهير بـ(عبد الله بيز)، من أميز عازفي (البيز جيتار) في السودان، عندما ظهر في الساحة الفنية وقتها، هو من مواليد مدينة كوستي، إلا أنه قدم إلى أمدرمان، واستقر بها منذ سنوات طويلة حتى الآن، كانت بداياته الأولى من مركز شباب أمدرمان، حيث طور موهبته وصقلها جيداً، حتى انتمائه لاتحاد الفنانين بأمدرمان؛ ليصبح أحد أعضائه ليعزف خلف عمالقة الفنانين، ويضع بصمته الخاصة به.

غاب عن المشهد الفني مؤخراً؛ بسبب المرض الذي جعل حركته محدودة ونشاطه أقل.

زارته (كوكتيل) في منزله بأمدرمان للاطمئنان على صحته ومعرفة جوانب أخرى من حياته الفنية، فيما حضرت معنا اللقاء أم أبنائه الأستاذة نادية بخاري.

نتابع ما جاء في الحوار..

ابتدر عبد الله بيز حديثه عن مرضه الذي أنهكه واتضح ذلك في ملامحه وعن غيابه الفني: (توقفت عن العمل بسبب إصابتي بمرض السرطان الذي كان بمثابة مفاجأة وصدمة لي، وذلك بعد التشخيص النهائي للأطباء الذين تابعت معهم، إلا أنني أشكر الله وأحمده على كل شيء، الآن مواصل في العلاج بمستشفى الأمل، تلقيت عدداً من الجرعات وما زلت أتلقى العلاج).

مواصلا: (خلال فترة مرضي زارني عدد من الزملاء بالوسط الفني أبرزهم رئيس اتحاد الفنانين، د.عبد القادر سالم، الذي تربطه بالأسرة علاقة طيبة ومميزة، بجانب زيارة عدد من الموسيقيين، منهم حيدر مدني، وموسى الساير، وآدم طويلة، وعبيد، وزكي، ودفع الله السيد، وآخرين، والذين لم يزوروني ليس عاتب عليهم؛ لأن ظروف الحياة أصبحت صعبة.)

تحدث عبد الله بيز عن بدايات دخوله الساحة الفنية كعازف للبيز جيتار، وقال: (بدايتي مع العزف كانت في نهاية السبعينيات، حيث بدأت التدريب بمركز شباب أمدرمان، وتطورت موهبتي في العزف حتى أصبحت عضواً باتحاد المهن الموسيقية، لأعمل مع عدد من الفنانين.

كشف بيز عن أوائل الفنانين الذين عزف معهم :(أول الفنانين الذين بدأت العزف معهم كان الفنان صلاح بن البادية الذي سافرت معه إلى دول مختلفة، فهو كان متصوفاً و(دغري) وواضحاً لا يحب (اللف والدوران) ، كذلك عملت مع الفنان الأمين عبد الغفار، وعبد العزيز المبارك، وعبد الرحمن عبد الله، وكمال ترباس، وهو شخصية ساخرة، وجميلة، وآخر الفنانين الذين عملت معهم الفنانة سميرة دنيا.

وقالت زوجته الأستاذة نادية بخاري: (عندما تزوجت عبد الله كان حفل زواجنا عبارة عن مهرجان ضخم لعلاقاته الممتدة، قدم الحفل وقتها الإعلامي المعروف عوض إبراهيم عوض، وتغني فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم المرحوم زيدان إبراهيم الذي كان يعتبر أخاً كبيراً وعزيزاً، فهو جارنا في الحي، التحق بعدها عبدالله بالعمل في الجيش القطري لمدة ثمانية سنوات، ثم لحقت به بعد أربع سنوات، بعدها عدنا للسودان مرة أخرى).

واصلت نادية: (لدينا خمسة أبناء بينهم متزوجون يعملون في مجالات مختلفة، فيما تميل الابنة الصغرى تبيان، وهي طالبة في المرحلة الثانوية للعزف، وهي لصيقة بوالدها، ودائماً ما تسأله عن كل ما يتعلق بالعزف، إلا أننا نريدها أن تركز الآن في دراستها، ثم تواصل بعدها في موهبته وسندعمها.)

وقالت نادية: (أتوجه بالشكر الجزيل لكل من زار وتفقد وسأل مطمئناً على الأستاذ عبد الله بيز، خلال فترة مرضه، حتى الذين لم تسمح لهم ظروفهم لزيارته أشكرهم، كما أدعو المولي عز وجل أن يمن عليه بعاجل الشفاء).