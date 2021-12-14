من مصابي سبتمبر وديسمبر يغادرون إلى القاهرة للعلاج

الخرطوم: السوداني

غادر عدد (16) مصاباً خلال تظاهرات “هبة سبتمبر 2013” وثورة ديسمبر البلاد مساء أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج .

وقال رئيس الوفد، أبوبكر أزهري محمد سعيد، في تصريحات صحفية، إن الدفعة المقرر أن تُغادر إلى القاهرة مساء الاثنين تعد هي الثانية، وأشار إلى سفر (٢١) مصاباً خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى مغادرة أربعة مصابين إلى أوكرانيا، وواحد إلى السعودية، وتوقع سفر دفعة ثالثة من المصابين إلى دولة الهند خلال الفترة القادمة.

وأوضح محمد سعيد أن مجلس الوزراء هو من يقف وراء مبادرة علاج المصابين، وأكد وجود تنسيق مع عدد من المستشفيات بالقاهرة لعلاج المصابين الستة عشر أبرزها معهد ناصر، البحوث، الشيخ زائد، الأمل، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الخاصة، وأثنى على اهتمام مجلس الوزراء بعلاج مصابي الثورة.