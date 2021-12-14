الصحة تعتزم إدخال قائمة جديدة من لقاحات كورونا بالقضارف

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، عن نيتها إدخال لقاحات جديدة لقائمة التطعيمات بكورونا؛ وذلك ضمن جهودها الرامية لزيادة أعداد المطعمين ضد المرض.

وشرعت الوزارة عبر إدارة التحصين الموسع في تدريب ضباط التحصين والإمداد بالوزارة والمحليات، الذين بدورهم سيقومون بتدريب المشرفين، وقادة الأتيام.

وقال مدير برنامج التحصين الموسع بالولاية، علي شعيب، لـ(وكالة السودان للأنباء) إنه فور الانتهاء من عملية التدريب، سوف تكون الولاية جاهزة لاستقبال اللقاح مشيراً الي جودة ومأمونية اللقاحات التي تضم لقاح “فايذر الأمريكي ‘وساينوفارم”، بالإضافة إلى آسترازاينكا وجونسون آند جونسون، التي جرى التطعيم بها مسبقاً.