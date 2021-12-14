المواصفات تؤكد انسياب الواردات وإصدار (13544) شهادة جودة

الخرطوم: عبير جعفر

أكد المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، سامي بله ابراهيم، على انسياب حركة الصادرات والواردات عبر موانئ البحر الأحمر خلال الفترة الماضية، كاشفاً عن إصدار (13544) شهادة جودة للواردات عبر موانئ البحر الأحمر تتمثل في وسائل النقل ومواد خام لمدخلات إنتاج ومواد إنشائية وزيوت نباتية ومنسوجات وقطع غيار ومبيدات وأسمدة ومعدات طرق وبناء، كما تم إجراء عدد (9835) مطابقة وزن لسلع مختلفة.

وأوضحت م. قطاع المواصفات المكلف بولاية البحر الاحمر أمانى بله عمر حامد، أن عدد العينات التي تم تحليلها بالمختبرات (1650) عينة وإصدار (460) شهادة جودة لرسائل الصادر التي تتمثل في المحاصيل الزراعية من سمسم وحَب بطيخ وأصماغ ولحوم.