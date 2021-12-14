اكتمال تشييد طريق الرشيد بمحلية جبل أولياء

الخرطوم: السوداني

أكملت إدارة الطرق بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم، أعمال تنفيذ وتشييد شارع مدينة الرشيد الجديد بمحلية جبل أولياء.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمشروعات، المهندس سيف الدولة عثمان، أن الهيئة قامت بتنفيذ جميع مراحل التشييد، وأن الطريق بطول (5.675) متر، يعمل على ربط مدينة الرشيد بشارع جبل أولياء الرئيس، فضلاً عن دوره في توفير الخدمات الضرورية للمنطقة.

وواصلت الهيئة عمليات الصيانة في الطرق بولاية الخرطوم، حيث شملت شارع النيل بالقطاع غرب جسر النيل الأزرق، وشارع الجامعة من نفق بري وحتي تقاطع عبد المنعم، بجانب عمليات صيانة طريق أفريقيا شارع المطار.