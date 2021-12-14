شكوا الركود: تجار مواد البناء: المواطن هجر البناء سعياً وراء المعيشة

الخرطوم: عبير جعفر

قال عدد من تجار مواد البناء ببحري والخرطوم، إن الغلاء الفاحش انعكس سلباً بحدوث ركود وشلل في الحركة التجارية بأسواق مواد البناء، رغم وفرة العرض؛ لأن المعيشة صارت من أولى أولويات المواطن أكثر من البناء والتشييد.

وقال التاجر بسوق بحري، الأمين دفع الله، إن ارتفاع أسعار الترحيل؛ بسبب الوقود، انعكست على تراجع مشتريات التجار من مواد البناء من المصانع، موضحاً ضعف القوى الشرائية رغم وفرة العرض، مبيناً أن سعر أسمنت عطبرة وبربر (70) ألف جنيه للطن، وقنا المصري (69) ألف جنيه.

وأكد تاجر أسمنت بأمدرمان ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ في حديث لـ(السوداني) أن أسعار مواد البناء تختلف من سوق لآخر، وحسب الترحيل، مبيناً أن طن الأسمنت يشهد استقراراً في الأسعار نتيجة لركود السوق، وقال إن سعر أسمنت عطبرة وبربر بلغ (70) ألف جنيه لكل، أما سعر أسمنت الشمال (68) ألف جنيه، كاشفاً عن ندرة في أسمنت صخر السودان، كما استقر سيخ الأسعد وأبانوب في (383) ألف جنيه للطن، وسيخ أوميقا وليبرتي في (365) ألف جنيه.

وقال تاجر أسمنت وحديد تسليح بالخرطوم، مصطفى الطاهر، إن السوق يعاني من ضعف المبيعات، رغم الوفرة واستقرار أسعار مواد البناء، مبيناً أن سعر طن سيخ الأمجد وأوميقا التركي (365) ألف جنيه وأبانوب والأسعد (383) ألف جنيه .

وقال تاجر أسمنت ببحري إن السوق يشهد وفرة وزيادة في الأسعار نتيجة لزيادة الترحيل؛ بسبب الزيادات الأخيرة في الوقود، وأشار إلى ركود السوق وضعف القوى الشرائية، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر(70) جنيه، أما أسمنت صخر السودان والشمال (68٫5) ألف جنيه، وسعر المصنع (63) ألف جنيه للطن، أما سعر طن أسمنت قنا المصري (63) ألف جنيه ..