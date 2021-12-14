تغييرات كبيرة في تشكيلة (صقور الجديان) خيبة (كأس العرب) تبعد المخضرمين عن (كأس أفريقيا)

الخرطوم: السوداني

شكلت مشاركة منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العرب (فيفا)، المقامة هذه الأيام في قطر، صدمة كبيرة من واقع النتائج السلبية التي حققها منتخبنا، الذي فشل في تحقيق أي نتيجة إيجابية أو تسجيل أي هدف في المباريات التي خاضها؛ الأمر الذي أدى لموجة غضب كبيرة وسط الجماهير؛ مما دفع اتحاد الكرة لإقالة الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي، روبيرت فيلود، الذي حقق بدوره إنجازاً بتأهل منتخبنا الوطني لنهائيات كأس الأمم الأفريقية؛ ليعلن مباشرة عن جهاز فني جديد لمنتخب السودان بقيادة المخضرم برهان تية، ومعاونة محسن سيد، وإبراهومة، مع الاستعانة بأحمد النور كمدرب للحراس، ليعلن بعد ذلك مباشرة عن قائمة جديدة لصقور الجديان، قبل المشاركة في نهائيات كأس الأمم، وفي مفاجأة غير متوقعة خلت القائمة من عناصر مهمة أسهمت في تأهل المنتخب للنهائيات، بقيادة كابتن المنتخب نصر الدين الشغيل، ورمضان عجب، وأمير كمال، وفارس عبد الله، والسؤال ميرغني، إلى جانب أرنق، ومعاذ القوز، وأحمد آدم بيبو وغيرهم من اللاعبين الذين تم استبعادهم بصورة مفاجئة من تشكيلة صقور الجديان.

وربما يكون هذا الاستبعاد للعناصر الأساسية؛ بسبب فشل هذه الأسماء في تحقيق نتائج في البطولة العربية، على أمل أن يختلف الحال في البطولة الأفريقية، واشتملت قائمة منتخبنا الوطني الجديده على أسماء كانت الجماهير تنادي بضمها لتوليفة صقور الجديان، وفي طليعة تلك الأسماء عبد الرؤوف، وجمعة قلق، المنضم حديثاً للهلال، وجاءت قائمة صقور الجديان الجديدة وفقاً لهذا النحو:

من نادي الهلال (علي عبد الله أبو عشرين، إسحاق آدم، والي الدين بوجبا، عبد الرؤوف يعقوب، وجمعة قلق ومحمد عبد الرحمن).

من المريخ (أكرم الهادي سليم، صلاح نمر، عماد الصيني، مصطفى محمد عبد القادر، محمد الرشيد، الجزولي نوح، ضياء محجوب ومحمد عبد الله زرقة).

مازن محمدين “توتي”، الشيخ محمد الحسن “الخرطوم الوطني”، محمد كسرى وسليمان زكريا “حي العرب بورتسودان”، أطهر الطاهر “سموحة”، أحمد الفاتح “الأهلي مروي”، شريف تفاحة “الهلال الفاشر”، عمار كنو ومحمد حسون “حي الوادي نيالا”، عوض زايد “الأهلي الخرطوم”، علي محمد نور ومتوكل آدم “هلال بورتسودان”، مصعب الشريف جلنجات ومحمد المنذر “الهلال الأبيض”، الصادق حسن “الشرطة القضارف”، أمجد إسماعيل، مجتبى المرضي، مصطفى أحمد سعيد ومحمد الحاج كومي “أهلي شندي”، كابتن بشير، مؤيد عابدين، وسليمان حامد إبراهيم “الأمل عطبرة”.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني سيواجه نظيره المصري مجدداً في بطولة كأس الأمم الأفريقية، هذه المرة بعد الخسارة في البطولة العربية الأخيرة، كما سيلعب صقور الجديان أمام نيجيريا وغينيا بيساو في مواجهات ليست بالسهلة في البطولة الأفريقية للأمم التي أعد لها الجهاز الفني الجديد لصقور الجديان برنامجاً تحضيرياً خاصاً.