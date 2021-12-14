نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور الصحفي “فارساب”

الخرطوم: السوداني

زار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والقائم بالأعمال بالانابة في الخرطوم براين هنت، الزميل الصحفي علي فارساب اليوم الثلاثاء بمقر سكنه بحي الشعبية في الخرطوم بحري.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي, إنّ واشنطن تُراقب عن كثب الأوضاع الصحفية والانتهاكات التي يتعرّض لها الصحفيون أثناء أداء مهامهم.

واستهجن الدبلوماسي الأمريكي, تعطيل إذاعات هلا 96 التي عاودت البث بعد مضي 45 يوماً على إيقافه، مطالبًا بسرعة فك الحظر عن إذاعة بي بي سي عربية ومونت كارلو.

ولفت إلى أن برامج المعونة الأمريكية التي تقدّم للسودان، تتضمّن برامج لتأهيل ورفع قدرات الصحفيين.

وأصيب علي فارساب في مليونية 17 نوفمبر، بعد تعرُّضه لإصابة سطحية بالرصاص في رأسه، كما تعرّض لضرب وحشي بالعصي والهراوات وأعقاب البنادق “الدبشك” قبل اعتقاله على أيدي الشرطة، بالمؤسسة بحري.

ومُنع من تلقي العلاج أو مقابلة طبيب لعدة أيام، رغم إصابته بكسر في يده، وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، جراء الضرب والسّحل.