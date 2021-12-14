حمدوك: التوافق الوطني يؤسس آلية تشكيل الحكومة التي ستضطلع بـ 4 مهام

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك, إن التوافق الوطني المنتظر يؤسس آلية تشكيل حكومة الكفاءات وإكمال هياكل السلطة ومراقبة عملها.

وأشار في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء إلى أن مهام الحكومة قيد التشكيل تتمثل في تنفيذ اتفاق جوبا واستكمال عملية السلام، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني, إضافة إلى إكمال عملية الانتقال الديمقراطي.

وأرجع حمدوك تأخُّر إعلان الحكومة إلى “انخراط القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار عميق بغية التوافق على ميثاق وطني”.

وسُرِّبت إلى وسائل الإعلام مسودة إعلان سياسي لا تتضمن العدالة الانتقالية، يتوقّع أن توقع عليها القوى الحليفة للعسكر والتي ستشكِّل حاضنة جديدة للحكومة.