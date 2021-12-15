الخرطوم: السوداني

أكد المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، د. سامي بلة إبراهيم، انسياب حركة الصادرات والواردات عبر موانئ البحر الأحمر خلال الفترة الماضية، كاشفاً عن إصدار (13544) شهادة جودة للواردات عبر موانئ البحر الأحمر، تتمثل في وسائل النقل ومواد خام لمدخلات إنتاج ومواد إنشائية، وزيوت نباتية، ومنسوجات، وقطع غيار، ومبيدات وأسمدة، ومعدات طرق وبناء، ، كما تم إجراء (9835) مطابقة وزن لسلع مختلفة.

وأوضحت مدير قطاع المواصفات المكلف بولاية البحر الأحمر، مهندس أماني بلة، أن عدد العينات التي تم تحليلها بالمختبرات بلغت (1650) عينة، وإصدار (460) شهادة جودة لرسائل الصادر التي تتمثل في المحاصيل الزراعية من سمسم وحب بطيخ وأصماغ ولحوم .