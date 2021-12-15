(سبائك) تتجه لتوطين صناعة المجوهرات في السودان

الخرطوم: السوداني

أشاد وكيل وزارة المعادن المكلف، د. محمد سعيد زين العابدين، بالطريقة العلمية التي تنتهجها شركة الخرطوم للذهب والمعادن (سبائك) في مشروعاتها.

وقطع خلال اجتماعه أمس (الثلاثاء) بوفد من الشركة برئاسة مدير قطاع التعدين بمجموعة (سبائك)، مجاهد بلال طه، برعاية الوزارة لمشروع توطين وتطوير صناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية الذي تقوم به شركة (سبائك).

وأعلن مدير عام قطاع التعدين بمجموعة (سبائك)، مجاهد بلال طه عن إطلاق (13) مشروعاً واستثماراً كبيراً في التعدين بشراكات عالمية، منها مركز الخرطوم للأحجار الكريمة والألماظ، و(سبائك) لإستزراع اللؤلؤ، ومركز الخرطوم لصناعة الرخام والجرانيت وغيرها من المشروعات في استكشاف وإنتاج المعادن منها مشروع التوطين عبر مصنع الخرطوم لصناعة الذهب والمجوهرات، حيث يتم تدشين المشروع، وتوقيع العقود، ووضع حجر الأساس في يناير (2022)، ويكتمل التنفيذ في عامين بتكلفة (108) ملايين دولار، حيث تشارك في التصنيع والتدريب والتأهيل ست دول في مقدمتها إيطاليا، الإمارات، تركيا والبحرين .

وأوضح طه الفوائد الكبيرة للمشروع في خلق قيمة مضافة للذهب الخام واستهداف (13) دولة أفريقية يخدمها المصنع، بالإضافة لتشغيل وتدريب الأيدي العاملة السودانية عبر الشراكات المحلية مع مراكز التدريب المهني والجامعات.

وكشف عن دخول شركته في استثمارات كبيرة في التعدين بشراكات عالمية منها مركز الخرطوم للأحجار الكريمة والألماظ، و(سبائك) لاستزراع اللؤلؤ، ومركز الخرطوم لصناعة الرخام والجرانيت وغيرها من المشروعات في مجال استكشاف وإنتاج المعادن التي يأتي في مقدمتها مشروع التوطين عبر مصنع الخرطوم لصناعة الذهب والمجوهرات (أحد استثمارات سبائك) الذي سيتم تدشينه، وتوقيع عقوده، ووضع حجر الأساس في يناير (2022)، بحضور عالمي، ويكتمل التنفيذ في عامين بتكلفة (108) ملايين دولار، حيث تشارك في التصنيع والتدريب والتأهيل ست دول في مقدمتها إيطاليا.