تحذيرات من فقدان موسم صادر الفول السوداني

الخرطوم : ابتهاج متوكل

حذر رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية، محمد عباس، من فقدان السودان للسوق العالمي للفول السوداني نهائياً، بسبب “انتهاء زمن صادره”.

وقال لـ(السوداني) إن صادر الحبوب الزيتية، “شبه واقف تماماً”، وزاد: “لا توجد شركات شحن، ولا حاويات، ولا زبائن لغياب الثقة”، وأرجع ذلك لعدم الالتزام بمواعيد بتسليم البضائع؛ بسبب معوقات الميناء، موضحاً أن بنك السودان وقف حائلاً دون انسياب الصادر، وهنالك تخبط في السياسات؛ مما انعكس سلباً على حركة الصادر، لافتاً إلى أن مواعيد البيع انتهت لبعض السلع كمحصول الفول السوداني، نتيجة لإصابته ببعض الفطريات للانتظار، وتابع: “سنفقد سوقه نهائياً، “لفوات زمن صادره”، مشيراً إلى أن الأوضاع ستخرج المصدرين والبلاد معاً من السوق العالمي تدريجياً، ثم إتاحة الفرصة للمنافسين الآخرين.