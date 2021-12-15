رددوا شعار (الدم قصاد الدم.. مابنقبل الدية) تشييع مهيب للثائر أحمد كامل سيراً على الأقدام من المشرحة إلى مثواه الأخير

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

ارتقت بمستشفى رويال كير بالخرطوم صباح الأمس روح الثائر أحمد كامل رمضان إلى بارئها جراء إصابته في السلسلة الفقرية الخامسة والسادسة برصاصة في موكب أمدرمان ١٣ نوفمبر الماضي بالقرب من مستشفى التجاني الماحي تسببت في إصابته بشلل كامل.

وأجريت له عملية جراحية بمستشفى أمدرمان، ومكث شهراً في العناية المكثفة، إلا أن الأطباء أكدوا بأن لا شفاء لحالته، ليتم نقله إلى العناية المكثفة بمستشفى رويال كير بالخرطوم، حيث ارتقت روحه هناك.

ثوار أمام المشرحة

وتجمع عدد كبير من الثوار أمام مشرحة مستشفى أمدرمان التعليمي، حيث يرقد الجثمان هناك، والحزن يعتصرهم، ويقالد بعضهم بعضاً على الفقد الجلل، بينما اتجه آخرون إلى القسم الأوسط لإكمال إجراءات الدفن.

وصول الجثمان

وصل جثمان الشهيد الثائر أحمد كامل لمشرحة مستشفى أمدرمان التعليمي، وسط حضور أعداد كبيرة من الثوار الذين ظلوا مرابطين أمام المشرحة، منذ وقت باكر، حتى تم تشريح الجثمان بعد اكتمال الإجراءات بالقسم الأوسط أمدرمان، عبر محامي التحالف، واستخراج تصريح الدفن.

تشييع مهيب

تم تشييع الجثمان من المشرحة، وهو متوشح بعلم السودان سيراً على الأقدام، حتى منزل الشهيد بالثورة الحارة الثامنة في أمدرمان، وهم يرددون عدداً من الشعارات أبرزها (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية)، و(لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله)، وفي تمام الرابعة عصراً تم مواراة جثمانه الثرى بمقابر حمد النيل بأمدرمان وسط حشود ضخمة.