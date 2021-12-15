الهلال يتعادل سلبياً مع البنك الأهلي المصري

تعادل الهلال مع مضيفه فريق البنك الأهلي المصري سلبياً في التجربة الودية التي جرت مساء أمس بملعب الجيش في العاصمة المصرية التي يقيم بها الأزرق معسكراً تحضيرياً قصيراً، وعرف المواجهة إهدار الفريق المصري لعدد كبير من الفرص على مدار الشوطين، وكان الأقرب للتسجيل في أكثر من مناسبة لولا براعة حارس الهلال الشاب محمد النور أبوجا، الذي أنقذ مرمى الهلال في عدة مناسبات.

وكان الهلال قد تعادل في أولى تجارب الإعداد أيضاً أمام فريق ألو إيجيبت، ويستعد الأزرق للمشاركة في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا من خلال معسكر في العاصمة المصرية القاهرة، بدون العناصر الدولية التي تتأهب بدورها لخوض غمار مسابقة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبنا الوطني