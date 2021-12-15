(3) حكام ساحة من مصر لكأس الأمم الأفريقية

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، 3 حكام واثنين مساعدين مصريين، للمشاركة في إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

ويشارك في إدارة مباريات البطولة الإفريقية من حكام الساحة، أمين عمر، ومحمود البنا، بينما يشارك محمود عاشور كحكم فيديو، كما تم اختيار الثنائي المساعد محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية في مجموعة تضم كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وكان الكاف قد استدعى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين للمشاركة في معسكر أمم إفريقيا، قبل أن يُستبعد من القائمة النهائية للبطولة.