فيلود يحصر متأخراته المالية.. ويتلقى وعداً من فكي

حصر هوبير فيلود، مدرب منتخب السودان المقال، مستحقاته المالية المتأخرة والمنصوص عليها في عقده، أمس الثلاثاء، في مقر اتحاد الكرة، بعد دعوته رفقة المدرب العام خالد بخيت، من قبل رئيس الاتحاد المكلف، لأجل المخالصة المالية النهائية.

وعلم (كووورة)، أن مسؤولي الاتحاد وعدوا فيلود بتسلم مستحقاته المالية كاملة، نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر: “اجتمع فيلود بالإدارة المالية للاتحاد، التي يجلس على رأسها حلمي عباس، وتم استعراض العقد الموقع بين الطرفين، الذي كانت من ضمن فقراته منح المدرب مرتب شهر حال فسخ العقد من طرف واحد”.

ولاحقاً أوضح الاتحاد السوداني في بيان، أن رئيسه المكلف طه فكي اجتمع في مكتبه بمقر الاتحاد مع فيلود.

وقدم فكي الشكر للمدرب الفرنسي على الفترة التي قضاها مدرباً لصقور الجديان، التي تقترب من عامين، مشيراً إلى أنه “حقق نجاحات مع المنتخب وقاده للتأهل إلى كأس الأمم إفريقيا وكأس العرب”.

وتابع: “الاتحاد قرر أن تكون إدارة المنتخب الفنية في الفترة المقبلة من المدربين الوطنيين”.

وأوضح فكي للمدرب أنه سيحصل على كل مستحقاته المالية قبل السفر إلى بلاده، كما سيتم إقامة احتفالية وداع له بحضور اللاعبين.