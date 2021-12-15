وزيرة الخارجية البريطانية تترأس اجتماع الدول السبع G7

الخرطوم: السوداني

قال السفير البريطاني بالخرطوم، إن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ترأست جلسات اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة الدول السبع ‎G7.

وتناول الاجتماع، العديد من القضايا من ضمنها الأوضاع في ‎السودان.

وأضاف في تغريدة له أن أبرز ما ذكرته في الاجتماع، أنهم شجبوا بشدة الاستيلاء العسكري على السودان.

واتفقوا على مواصلة دعم الشعب السوداني بما ذلك توفير المُساعدات الإنسانية، مُشيرين خلال الاجتماع على أن الدعم سيربط المجالات خارج القطاع الإنساني بالتقدُّم الذي ستحرزه الحكومة الانتقالية في العودة الى عملية انتقال ذات مصداقية ومستدامة بقيادة مدنية.